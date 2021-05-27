Sakarya'dan 37 firma ilk 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde
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Sakarya'dan 37 firma ilk 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde

Sakarya'dan 37 firma ilk 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 2020 yılı sonuçlarına göre Sakarya'dan 37 firma listede yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 2020 yılı sonuçlarına göre Sakarya'dan 37 firma listede yer aldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamaya göre, listede üretimden net satış miktarına göre Sakarya'dan 37 firma yer buldu. Bu firmalardan biri listeye ilk defa girme başarısını gösterdi, 22 firma da ön sıralara ilerledi.

Bu firmalardan SATSO adıyla kayıtlı olan 7 firma, diğer illerdeki odalara kayıtlı olarak SATSO'da şube üye olarak kayıtlı 28 firma ve Akyazı TSO'ya kayıtlı 2 firma bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, listede her yıl daha fazla Sakaryalı firmanın bulunmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Araştırmaya konu olan yılda salgının olumsuz etkilerine rağmen 37 firmanın yer almasının, üreten şehir Sakarya'nın başarısı olduğuna değinen Altuğ, "Bu firmalarımız ülkemiz ekonomisine sağladıkları katma değerle mücadeleyi, cesareti, inancı, azmi ve iradeyi temsil etti. Üretimin ve istihdamın, ihracatın öncüleri olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasına büyük katkı sunuyor. Firmalarımızın başarılarında payları olan herkese şükranlarını sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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