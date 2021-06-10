Sakarya'dan 150 bin TL değerinde elektronik eşya çaldı, İstanbul'da yakalandı
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Sakarya'dan 150 bin TL değerinde elektronik eşya çaldı, İstanbul'da yakalandı

Sakarya'dan 150 bin TL değerinde elektronik eşya çaldı, İstanbul'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde faaliyet gösteren 2 farklı playstation salonundan gece geç saatlerde 150 bin TL değerinde elektronik eşyanın çalınmasıyla alakalı polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde faaliyet gösteren 2 farklı playstation salonundan gece geç saatlerde 150 bin TL değerinde elektronik eşyanın çalınmasıyla alakalı polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Pamukova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren 2 farklı playstation salonunda gece geç saatlerde hırsızlık yaşandı. Toplam maliyetleri 150 bin TL değerinde olan elektronik eşyanın çalınması olayı ile alakalı Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro ekipleri harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar ve incelenen kamera kayıtları neticesinde olaydan önce Sakarya ili girişinde plaka değiştiren bir araç belirlendi. Derinleştirilen çalışmalar ile birlikte aracın içerisinde bulunan şüphelinin kimliği belirlendi. İstanbul'da saklandığı evi de kısa süre içerisinde tespit edilen şüpheli M.T. (35) için Sakarya'dan harekete geçen polis ekipleri, Esenler ilçesinde evinde şahsı kıskıvrak yakaladı.

Yapılan aramalarda; dolapların arkasına saklanmış şekilde iki işyerinden çalınan elektronik malzemeler ele geçirildi. İşlemler için İstanbul'dan, Sakarya'ya getirilen şüphelinin Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunda olay günü Sakarya girişinde aracına taktığı plakaları da çaldığı öğrenildi. Olayla alakalı yakalanan M.T., Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Sakarya'dan 150 bin TL değerinde elektronik eşya çaldı, İstanbul'da yakalandı
Sakarya'dan 150 bin TL değerinde elektronik eşya çaldı, İstanbul'da yakalandı
Sakarya'dan 150 bin TL değerinde elektronik eşya çaldı, İstanbul'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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