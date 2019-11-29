Sakarya'daki yasa dışı dinleme davasına devam edildi

29.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:14

Eski Sakarya İl Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, yasa dışı dinleme davası ileriki bir tarihe erteledi.



Eski Sakarya İl Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu toplam 11 sanığın görüldüğü yasa dışı dinleme davası Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklarla ve avukatları katıldı. Gerçekleşen davaya şikayetçi olarak katılan E.D., isimli bir kişi CİMER'deki ihbarda bulunduğunu belirterek, "Sanıklardan Ali Bilkay'ı ve Murat Akça'yı tanıyorum. Diğer sanıkları da emniyette gözaltına alındığım sırada gördüğüm kadarıyla tanıyorum. Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Şikayetçiyim" dedi.



Davada söz alan sanıklardan G.A., "2013 yılında Sakarya'da göreve başladım. Gözaltına alındığım sırada bizleri gördüğünü söyleyen E.D.'nin benimle ilgili ifadesini kabul etmiyorum" diye konuştu.



Sanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, firarilerin yakalanmasına ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için davayı ileri bir tarihe erteledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA