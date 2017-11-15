Sakarya'daki Yangında Uyuşturucu Bulunması

Sakarya'nın Hendek ilçesinde saksı içerisinde 61 kök Hint keneviri ele geçirilmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Başpınar Mahallesi'nde bir evde çıkan yangını kontrole giden polis ekiplerinin, evin bir bölümünde "skunk" adı verilen 61 kök dişi Hint keneviri yetiştirilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen S.V. (32) ve A.T'nin (32) savcılık sorgusu tamamlandı.



Hakim karşısına çıkan iki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Başpınar Mahallesi'nde iki gün önce bir ikamette çıkan yangını kontrole giden ekipler, itfaiyenin müdahalesinin ardından evin bir bölümünde ana kimyasallarla desteklenmiş ve GDO'suyla oynanmış "skunk" adı verilen dişi Hint keneviri yetiştirildiğini belirlemiş, polis ekipleri, yaptıkları aramada saksı içerisinde 61 kök Hint keneviri, 10 lamba, 1 elektrik yükseltici, 2 elektrikli ısıtıcı, 1 ısı ve nem ölçer cihaz, 2 büyük filtre, 1 küçük filtre, 2 vantilatör, 2 adaptör, 2 üçlü elektrik kablosu, sunta tahta ve alüminyum folyo ele geçirmişti.