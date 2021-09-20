Sakarya'daki yangında ölen baba ve üç çocuğun cenazeleri toprağa verildi - Haberler
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Sakarya'daki yangında ölen baba ve üç çocuğun cenazeleri toprağa verildi

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Gevye ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve biri bebek 3 çocuğunun cenazeleri, Trabzon'da defnedildi.

Sakarya'nın Gevye ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve biri bebek 3 çocuğunun cenazeleri, Trabzon'da defnedildi.

Baba Bayram Bekçi (37), çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf'ın (1) cenazeleri, Vakfıkebir ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'ne getirildi.

Bekçi ailesinin cenazeleri, Çavuşlu Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, aile ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, Bayram Bekçi'nin babası Necmettin Bekçi cenaze namazı öncesinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Bekçi'nin kuzeni Mustafa Bekçi ise gazetecilere, çocukların ısınabilmesi için evdeki sobanın yakıldığı esnada yangının çıktığını söyledi.

Yangın sırasında çocukların aynı odada olduğunu anlatan Bekçi, "İnşaatını kendisinin yaptığı arkadaşının bir eviydi. İzmit'ten oraya hafta sonunu geçirmek için gitmişlerdi." dedi.

Olayda ağır yaralanan Eymen Bekçi'nin tedavisinin Ankara'da sürdüğünü belirten Bayram Bekçi'nin bacanağı Hasan Çelik de olayın derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Sakarya'nın Gevye ilçesine bağlı Bağcaz Mahallesi'nde, arkadaşlarına ait evde kalmaya gelen Bekçi ailesinin yaktığı sobanın parlaması sonucu yangın çıkmış, evde bulunan baba Bayram Bekçi (37), çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf (1) yaşamını yitirmişti. Yaralanan anne Pınar (36) ile Eymen Bekçi (4) ise tedavi altına alınmıştı.

Sakarya'daki yangında ölen baba ve üç çocuğun cenazeleri toprağa verildi

Sakarya'daki yangında ölen baba ve üç çocuğun cenazeleri toprağa verildi

Sakarya'daki yangında ölen baba ve üç çocuğun cenazeleri toprağa verildi

Sakarya'daki yangında ölen baba ve üç çocuğun cenazeleri toprağa verildi

Sakarya'daki yangında ölen baba ve üç çocuğun cenazeleri toprağa verildi
AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sakarya'daki yangında ölen baba ve üç çocuğun cenazeleri toprağa verildi - Haberler
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