Sakarya'daki trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı
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Sakarya, Ankara, Güncel

Sakarya'daki trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

09.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:48
Sakarya'daki trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Samet Ş. idaresindeki 55 DU 796 plakalı otomobil, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi yakınlarında, Mehmet Ali A'nın kullandığı 07 COB 16 plakalı temizlik aracına çarparak devrildi.

Ters dönen otomobile aynı istikamette seyir halinde bulunan Haşim Ç. yönetimindeki 35 AV 7362 plakalı otomobil çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü Samet Ş, Gözde A. ve Seyfettin G, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seyfettin G'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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