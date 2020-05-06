Sakarya'daki trafik kazaları MOBESE kameralarında

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Serdivan ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ilerleyen otomobile, kavşağa kontrolsüz giren başka bir otomobilin çarpması görülüyor.

Kentteki başka noktada meydana gelen bir kazanın görüntüsünde ise Yazlık kavşağına doğru ilerleyen bir otomobilin yağışın da etkisiyle kayarak refüje çıkması ve tabelaya çarparak durması yer alıyor.

Kavşak içerisinde bekleyen başka otomobilin ise bu kazadan tabela sayesinde kurtulması, MOBESE kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA