Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Adnan Menderes Caddesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında yasak olana yerden sola dönüş yapan otomobille kendi yönünde ilerleyen otomobilin çarpışması yer alıyor.

Serdivan ilçesi Kazımpaşa yolundaki kavşakta ise bir otomobilin hızını alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıkması ve aydınlatma direğine çarpması KGYS kameralarınca kaydedildi.

Öte yandan, paylaşılan görüntülerin sonunda "Trafik kurallarına ve hız kurallarına uyulsaydı bu kazalar olmayabilirdi." mesajı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı