Sakarya'daki Toplu Taşıma Araçları Validatör Dönemine Geçiyor

Sakarya'da belediye ve özel halk otobüslerinde yeni validatör sistemine geçiliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, toplu taşımada elektronik ücret ödeme sisteminin yenilendiğini ve 15 Kasım Perşembe günü itibariyle uygulamaya başlanacağını açıkladı. Yenilenen sistem ile birlikte vatandaşların birçok kolaylıkla buluşacağını ifade eden Oktar, son teknoloji sistemin Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından hazırlandığını da dile getirdi. Yeni sistemde Kart54 yolcularının hiçbir kayıp yaşamayacağını ifade eden Oktar, "Yenilenen sistemimiz ile kart yüklemeleri daha fazla bayiden, dolum noktalarından ve internetten yapılabilecek. Araç takip modüllerinin de yenilenerek SAKUS uygulamasında sisteme dahil olan tüm araçların takip edilebileceğiz. Proje kapsamında şehir merkezinde yolcuların yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarında yeni akıllı duraklar inşa edeceğiz. Bayi ve kişiselleştirme ofislerimizin de sayısını arttırdık. Şehrimizin genelinde 150 Kart54 dolum bayisi, 10 Kart54 makinesi ile Donatım Garajı, Ofis Garajı ve SAÜ Kampüsü olmak üzere 3 adet kişiselleştirme ofisimiz yer alıyor" dedi.

Oktar sözlerinin devamında, "Vatandaşlarımız akıllı telefon uygulaması ile otobüs, durak ve bayi konumları, bakiye sorgulama/yükleme, hareket saatleri, güzergah bilgilerinden aktif olarak faydalanmalarına imkan sağlanacak. Bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur olduğu noktalarda gerekli denetimlerimizi yaparak, işlemler gerçekleştirdik. İnşallah toplu taşımada maksimum memnuniyet için çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu. - SAKARYA