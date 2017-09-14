Sakarya'daki Terör Örgütü Propagandası Davası

Sakarya'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmada, tutuksuz sanık E.K'yi avukatı temsil etti.



İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirildiği duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine ya da şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesini istedi.



Sanık avukatı İlyas Demirtaş da müvekkilinin Güneydoğu kökenli olmadığını, Karasulu olduğunu söyledi.



Sanığın, paylaşımların yapıldığı tarihte SGK kayıtlarından da anlaşılacağı üzere iş yerinde olduğunu belirten Demirtaş, "Müvekkilin çocuğu wifi şifresini alt katta kalan işçilere vermiştir. Dolayısıyla paylaşımı kimin yaptığı şüphelidir. Müvekkilin kesin yaptığına dair delil yoktur. O nedenle mütalaaya katılıyoruz. Müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak, mahkumiyetine yeter derecede kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.