Sakarya'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli serbest bırakıldı.
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli serbest bırakıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verildikten sonra gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar, sorgularının ardından savcılıktan salıverildi.
Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Şubat'ta kent merkezinde düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliden 5'i gözaltına alınmıştı.