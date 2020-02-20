Sakarya'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu
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Sakarya'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

20.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:20
Sakarya'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verildikten sonra gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar, sorgularının ardından savcılıktan salıverildi.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Şubat'ta kent merkezinde düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliden 5'i gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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