Sakarya'daki tarihi banka binası, restorasyonun ardından müze olacak
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Sakarya'daki tarihi banka binası, restorasyonun ardından müze olacak

25.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:08
Sakarya'daki tarihi banka binası, restorasyonun ardından müze olacak

Sakarya'da 14 Ocak 1913'te Türk İslam Bankası olarak kurulan, daha sonra adı Türk Ticaret Bankası olarak değiştirilen kurumun tarihi binası, aslına uygun restore edilip "müze banka" olarak hizmet verecek.

Sakarya'da 14 Ocak 1913'te Türk İslam Bankası olarak kurulan, daha sonra adı Türk Ticaret Bankası olarak değiştirilen kurumun tarihi binası, aslına uygun restore edilip "müze banka" olarak hizmet verecek.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bankanın kurulduğu tarihi binanın, Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun girişimleri ve Türk Ticaret Bankası AŞ yetkilileriyle temasları neticesinde müzeye dönüştürülmesi kararı alındı.

Banka ve belediye arasında yapılan protokol kapsamında restorasyon ihalesi gerçekleştirildi.

Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'ndaki restorasyon ihalesine, 10 firma teklif sundu. En yüksek teklif 1 milyon 851 bin, en düşük teklif ise 1 milyon 441 bin 361 lira 71 kuruş olarak verildi.

İhale sonucunun, komisyonun incelemesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Işıksu, Adapazarı'nın kimliğine, ruhuna, tarihine saygıyla güzel çalışmaları tek tek neticelendirdiklerini belirtti.

Banka binasının aslına uygun restore edileceğini kaydeden Işıksu, "İhaleyi kazanacak firma restorasyon çalışmalarını hemen başlatacak. Bankanın tarihi simgelerinin bulunduğu bir müze şubenin de yer alacağı bu çok önemli çalışmayla, şehrin ticaret ve kültür tarihini müze ziyaretçilerine tanıtmak istiyoruz. Müzemiz geliyor, heyecanlıyız, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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