Sakarya'daki "Suriyeli Kadın Cinayeti"yle İlgili Soruşturmayla İlgili Gizlilik Kararı Verildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile Suriyeli kadına tecavüz edip 10 aylık oğlunun öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturmada gizlilik kararı verildi. Konuyla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel açıklama yaptı.

4 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDILAR

Özel açıklamasında şunları söyledi:

Şüpheliler C.B. ve B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadeleri akabinde "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirecek hisle öldürmek", "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme", "Nitelikli cinsel saldırı", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmaları istemiyle Kaynarca Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, ilgili mahkemedeki sorgularının ardından sevk edildikleri atılı suçlardan tutuklanmışlardır.

"GİZLİLİK KARARI BULUNUYOR"

Hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyası ile ilgili olarak tüm soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde büyük bir hassasiyet, titizlikle çok yönlü olarak soruşturmaya devam edilmektedir.