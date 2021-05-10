Sakarya'daki STK'lar Kudüs için seslendi
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Sakarya'daki STK'lar Kudüs için seslendi

Sakarya'daki STK'lar Kudüs için seslendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakaryalı STK'lar şehir merkezinde düzenledikleri basın açıklamasında İsrail'e lanet yağdırdı.

Sakaryalı STK'lar şehir merkezinde düzenledikleri basın açıklamasında İsrail'e lanet yağdırdı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "İsrail ilk kıblemize saldıracak kadar onursuz davranıyor. İnsan hakları görevini neden yapmıyor? Dünyanın her yerindeki Müslümanlar bizim kardeşimizdir, derdi derdimizdir" dedi.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Adapazarı ilçesinde bulunan Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanarak Kudüs için destek açıklaması yaptı. Düzenlenen programa; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile STK temsilcileri katıldı. Katılımcılar ellerinde 'Mescid-i Aksa onurumuzdur' ve 'Kudüs özgür' gibi dövizlerle tekbir getirip sloganlar attı.

Birleşmiş Milletler'e çağrı

Topluluk adına konuşan Naci İris, Birleşmiş Milletler'i Kudüs'e yapılan zulme karşı harekete geçmeye davet ederek, "Siyonist İsrail'in İslam düşmanlığı ve Kudüs'teki zulmü elbet bir gün son bulacaktır. Şimdi bizlere düşen görev ilk kıblemizi işgale karşı savunmak ve kardeşlik şuuruyla Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaktır. Din ve ibadet hürriyetine yönelik bu alçak saldırıya güçlü bir tepki vermeye ve BM Güvenlik Konseyi ile Genel Kurulu'nun Filistin'le ilgili almış olduğu kararları uygulamaya ve güçlü bir tavır koymaya çağırıyoruz. İsrail zulmünü görmeyen kör vicdanlara rağmen Filistinli kardeşlerimizin onurlu direnişi de İslam dünyasının yeminiyle başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulacağına inancımız tamdır. Asla unutulmamalıdır ki Kudüs Filistin'in başkenti Mescid-i Aksa da onların kutsal mabedidir. Bu böyle kalacaktır" dedi.

İsrail kıblemize saldıracak kadar onursuz davranıyor

İnsan hakları temsilcilerini bu zulme karşı çıkıp, görevlerini yerine getirmeye davet eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bundan 50-60 yıl evvel Filistin devleti varken, İsrail'in esamesi okunmazken bugün maalesef İşgalci İsrail bu toprakların yüzde 80'ini işgal etmiş ancak yüzde 20 kadar bir yerde Filistinli kardeşlerimiz kalmaktadır. Bu ülke buna bile tahammül edememektedir. İsrail hala zulmüne devam etmektedir. Bu zulmü öylesine ilerletmiştir ki Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya saldıracak kadar onursuz bir duruma gelmiştir. Dünyadaki insan hakları temsilcilerini göreve davet ediyoruz. Dünya insan hakları bunu görmüyor mu? Görevini neden yerine getirmiyor? Türk Müslümanlar olarak dünyanın neresinde hangi Müslüman yaşıyorsa o bizim kardeşimizdir, derdi derdimizdir. Bu kardeşlerimizle her zaman beraberiz bu böyle devam edecektir. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir" diye konuştu.

Tüm minarelerden sala ve dua sesleri yükseldi

Basın açıklaması, Filistin için yapılan dua ile son buldu. Öte yandan, öğle ezanı sonrası tüm ülkede olduğu gibi Sakarya'da da şehirdeki tüm minarelerden sala ve dua sesleri yükseldi. - SAKARYA

Sakarya'daki STK'lar Kudüs için seslendi
Sakarya'daki STK'lar Kudüs için seslendi
Sakarya'daki STK'lar Kudüs için seslendi
Sakarya'daki STK'lar Kudüs için seslendi
Sakarya'daki STK'lar Kudüs için seslendi
Sakarya'daki STK'lar Kudüs için seslendi
Sakarya'daki STK'lar Kudüs için seslendi
Sakarya'daki STK'lar Kudüs için seslendi
Sakarya'daki STK'lar Kudüs için seslendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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