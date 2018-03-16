Sakarya'daki Silahlı Saldırı Davası

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) düzenlenen ve bir lise öğrencisinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 24'ü tutuklu, 7'si firari 32 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, özel hazırlanan Ferizli Spor Salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, tutuksuz sanık, müştekilerle taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmasının alımına başlandı.

Tutuklu sanık Ümit Semiz, olay günü Nakliyeciler Sitesindeki iş yerinin önüne 3-4 araç geldiğini belirterek, "Aralarında daha önce tartıştığım Tahsin Eşme de vardı. Tahsin Eşme benim bulunduğum binayı gösterdi. Daha sonra silah sesleri geldi ve çoğalmaya başladı. Her yerden mermi sesleri geliyordu, olduğum yere çömeldim. Ben saldırıya uğradım, silahla ateş etmedim. Bana ateş eden sanıklardan şikayetçiyim. Davaya katılma talebim vardır." diye konuştu.

Tutuklu sanık Reha Arslan da savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Nakliyeciler Sitesindeki tır parkında çalıştığını belirten Arslan, "Olay saatlerinde Ümit Semiz'in ofisine gittik ziyaret için. Bir süre sonra bir grup geldi ve bulunduğumuz binaya doğru ateş etmeye başladı. Ben de karşılık verdim, 1,5 şarjör ateş ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum, maruz kaldığım saldırıdan dolayı şikayetçiyim, davaya katılma talebim vardır." diye konuştu.

Tutuklu sanık Serkan Özkan da bir grubun bulunduğu binaya doğru ateş ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ateş edilmeye başlandıktan sonra polisi aradım fakat polisin gelmesi uzun sürdüğü için silahlı saldırı devam ettiği için benim bulunduğum yere gelip beni öldürme ihtimalleri olduğu için ruhsatlı tabancamla ateş ettim. Toplam 30 mermim vardı, ilk etapta kaç mermi kullandığımı hatırlamıyorum. Evraklardan 22 mermi teslim ettiğimi öğrendim, 8 tanesini kullandım. Bana ateş eden sanıklardan şikayetçiyim. Davaya katılma talebim vardır."

Söz verilen diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarının alınabilmesi için duruşmaya 19 Mart Pazartesi gününe kadar ara verdi.

Süreç

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan Nakliyeciler Sitesinin önündeki silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 24'ü tutuklu, 7'si firari 32 sanık hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 4 müşteki yer alıyor.

İddianamede, 32 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan 91 yıl onar aydan dörtyüz otuzdörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.