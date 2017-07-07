Sakarya'daki Silahlı Saldırı

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen, bir kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı.



Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, 25 Nisan'da meydana gelen olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce belirlenen adreslere operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.



Bu kapsamda, olay yerinden yaralı olarak firar eden şüpheli F.E'nin (59) saklandığı Kocaali ilçesindeki bir bağ evinde yakalandığı, yine bağ evinde firari şahsı saklayan Y.E'nin (55) üzerindeki ruhsatsız tabancayla gözaltına alındığı bildirildi.



Operasyonda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 3 şarjör ve farklı çap ve markalarda 92 fişek ile otomobil anahtarlığı görünümlü çift namlulu suikast silahının ele geçirildiği kaydedildi.



Açıklamada, olayla ilgili bugüne kadar gözaltına alınan 44 şüpheliden 19'unun tutuklandığı bildirildi.



- Olay



1. OSB'deki Nakliyeciler Sitesi'nin önüne 25 Nisan'da gelen yaklaşık 20 kişilik gruptan bazıları, çevreye ateş açmış, açılan ateş sonucu 7 kişi yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Diyar Ayan, Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Diyar Ayan, saldırının yapıldığı Nakliyeciler Sitesi yakınında bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisiydi.