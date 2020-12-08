Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Sakarya'nın Erenler ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Modern Sanayi Sitesi'ndeki akaryakıt istasyonunda çalışan S.Y. ve A.A. ile bir grup arasında çıkan silahlı kavga sonrasında, gözaltına alınan 2 kişinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, grubun akaryakıt istasyonuna geldiği, arbede yaşandığı ve bazı şüphelilerin elinde tabanca ve sopa bulunduğu görülüyor.

- Olay

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 3 Aralık'ta, Modern Sanayi Sitesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen grup, burada çalışan S.Y. ve A.A. ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y. ile A.A. tabancayla yaralanmış, olaya karışan 8 şüpheli polise teslim olmuş, adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan biri tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı