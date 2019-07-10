Sakarya'daki sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı

Sakarya'da iki sağlık çalışanını yaralayan ve çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 zanlı, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

Olayda sağlık çalışanlarını yaralayan Murat B. ve Yavuz B. hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliğince verilen adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararına, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

Kabul edilen itirazın ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Yaklaşık 20 gün önce baş dönmesi şikayetiyle Toyotasa Acil Yardım Hastanesine başvuran bir hastanın yakınları, tartıştıkları hastanenin radyoloji bölümünde görevli A.G. ve M.S'yi bıçakla yaralamıştı. Olay sonrası gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA