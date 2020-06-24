Sakarya'daki sağanak Sakarya'da etkisini gösteren sağanak sonrası Hendek ilçesindeki alt ve üst yapıda oluşan zararlar giderilmeye başlandı.

Sakarya'da etkisini gösteren sağanak sonrası Hendek ilçesindeki alt ve üst yapıda oluşan zararlar giderilmeye başlandı.

Hendek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sağanağın etkili olduğu Çamlıca, Sarıyer, Bayraktepe ve Nuriye mahallerinde ilk belirlemelere göre alt ve üst yapıda 10 milyon liraya yakın zarar oluştuğu bildirildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, tüm ekiplerin yoğun mesai harcadığını kaydetti.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Babaoğlu, "Selin etkilediği mahallelerde ilk belirlemelere göre 10 milyon liraya yakın bir zarar var. Yollar, köprüler, menfezler ve yol istinat duvarları başta olmak üzere mahallelerimizde oluşan zararlar için kesin tespit çalışması sürüyor. Bir yandan olumsuzluklar giderilirken, diğer yandan alt ve üst yapıda meydana gelen zararın giderilmesi için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İlçede bu tür sorunlar karşısında kalıcı çözüm üreteceklerini aktaran Babaoğlu, iş birliği yaptıkları AFAD, Devlet Su İşleri ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA