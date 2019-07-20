Sakarya'daki sağanak

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde sel ve su baskınlarında zarar gören bölgede incelemeler sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, AFAD, Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, selin etkilediği bölgelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Beraberindekilerle selin en çok zarar verdiği Kocaali ilçesini ziyaret eden AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, çalışmalar hakkında Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar'dan bilgi aldı.

Bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Uncuoğlu ve Atabek, "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde önceki gün yaşanan sel ve su baskınlarında mahsur kalan 40 kişi AFAD ekiplerince kurtarılmış, bazı ev ve iş yerlerini su basmış, tarım arazileri, bazı araçlar, yol altyapıları ve hayvancılıkla ilgili alanlar hasar görmüştü.

Karasu ilçesinde fındık bahçelerine ulaşım sağlayan yollardaki 2 menfez ve 1 köprü de kullanılmaz hale gelmişti.

Kuvvetli sağanak nedeniyle Melenağzı mevkisinde Melen Çayı'nın debisinin yükselmesi sebebiyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Kocaali-Akçakoca kara yolu, ekiplerin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açılmıştı.

Kaynak: AA