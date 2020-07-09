Sakarya'daki patlamayla ilgili yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. Sakarya'da meydana gelen patlamada, 3 asker şehit oldu, 11 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralandı.

Sakarya'da meydana gelen patlamada, 3 asker şehit oldu, 11 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralandı.

Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde patlama meydana gelen havai fişek fabrikasına ait patlayıcılar kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirilirken saat 11.35 sıralarında patlama oldu.

Patlamanın ardından bölgeye, Sakarya AFAD'dan 2 araç ve 14 personel, 9 ambulans ve 1 UMKE ekibi, Orman Bölge Müdürlüğünden 2 su tankeri, 1 arazöz ve 1 müdahale aracı, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle civar köydeki bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Bakan Soylu patlamanın yaşandığı bölgede incelemede bulundu, yaralıları ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'le Sakarya'daki patlamanın yaşandığı bölgeye geldi.

Soylu ve Çetin, alan üzerinde helikopterle incelemelerde bulundu.

Daha sonra patlamanın meydana geldiği bölgeye geçen Bakan Soylu ve Orgeneral Çetin'in incelemelerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun ile öteki ilgililer eşlik etti.

Bakan Soylu, daha sonra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile patlamada yaralananların bir kısmının tedavide bulunduğu Yenikent Devlet Hastanesi'ne geçti.

Soylu ve Çetin, hastane görevlilerinden yaralıların durumu hakkında bilgi alarak yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"Nedenini adli ve idari soruşturmalar sonucu öğreneceğiz"

Bakan Soylu, patlamanın meydana geldiği bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan 11 jandarma personeli ile kamyon şoförünün tedavi altına alındığını bildirdi.

Soylu, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından geçen hafta cumartesiden itibaren yaklaşık 15 tonluk patlayıcının hem buraya hem de farklı bir noktaya taşınmaya başlandığını söyledi.

Bakan Soylu, diğer yerin ormana yakın olması münasebetiyle havai fişeklerin burada patlatılmasının daha doğru olduğuna karar verildiğini dile getirerek, "Bu patlamanın başında da bizim Ankara'dan gönderdiğimiz jandarmamıza bağlı patlayıcı madde imha timimiz var, tabii başında bir komutanımız var. Onların sevk ve idaresinde, savcılarımızın kontrolünde ve yönetiminde bir patlatma işlemi gerçekleşti. 15 tonluk bir patlatma işlemi bugüne kadar gerçekleştirildi. Son 1-1,5 tonluk bir patlamaya hazır patlayıcı varken hepimizi üzen, derinden yaralayan bu müessif olay başımıza geldi." diye konuştu.

Soylu, elinde tuttuğu patlayıcılara ait fitilleri kameralara doğru göstererek, şöyle devam etti:

"Neden olduğunu yapılacak adli ve idari soruşturmalar sonucunda hepimizin anlayacağı bir patlama meydana geldi. Maalesef bu patlamada 2'si patlayıcı madde imha timinden olan biri Ankara'dan, biri İstanbul'dan buraya görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız şehit oldu. Birisi de alanın güvenliğini sağlamakla sorumlu olan jandarma personelimiz şehit oldu. Aracın şoförü şu anda ağır yaralı, hastanede. Ameliyatta olduğu bilgisini aldık."

Bir gazetecinin "Bütün imhalar jandarma denetiminde mi yapılıyor?" sorusuna Soylu, jandarmanın patlayıcı madde imha timi bulunduğunu aktararak, "Herhangi bir bomba, patlama olayında bunlar müdahale ediyorlar. Profesyonel timlerdir ama burada meselenin nasıl meydana geldiğini, nasıl oluştuğunu, neden oluştuğunu, ihmal varsa ihmalin nereden gerçekleştiğini, ihmal yoksa teknik bir tepkime varsa onun nasıl olduğunu elbette araştırmanın sonucunda hep birlikte öğreneceğiz." diye konuştu.

Soylu, "3 Temmuz'daki patlamada etrafa saçılan, gerekse o alandakilerle imha edilecek ne kadar daha mühimmat var?" sorusu üzerine Soylu, "Zannediyorum sayın Başsavcımızdan da öğrendiğim, onlar takip ediyorlar, 1,5 tonluk son bir mühimmat kalmıştı. Onunla beraber bitecekti. Başımız sağ olsun." dedi.

Bakan Soylu, Sakarya Valiliğinde düzenlendiği basın toplantısında, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini ve o gün de buraya gelerek incelemelerde bulunduklarını hatırlatarak, acı kayıplarının olduğunu söyledi.

Hemen adli ve idari soruşturmaların başladığını dile getiren Soylu, "Tabii bu olayın akabinde hem orada var olan depolanmış, henüz halihazır durumda bulunan birtakım patlayıcılar var, onların oradan taşınması gerekirdi. Bu konuda Valimiz, Başsavcımız ve tüm yetkililer birkaç kez bir araya geldi. Her gün ortak koordinasyon yaptılar ve patlayıcıların oradan taşınması ve bir yerde imha edilmesi hususunu karara bağladılar. Ardından özellikle bu konularda ülkemizde çok yetkin olan jandarmamıza bağlı patlayıcı imha timlerimiz var. Onlar hem naklin hem imhanın hem taşımanın bütün bu sürecini savcılığımızın koordinatörlüğünde gerçekleştirmeye başladılar." diye konuştu.

Bakan Soylu, ilk olarak 15 tonluk patlayıcının iki ayrı taş ocağına taşınmaya başlandığını belirterek şöyle devam etti:

"Orada imhasına başlandı. Niye iki ayrı taş ocağı? Birisinde özellikle havai fişeklerin patlamasında ormana yakınlık söz konusu olduğu için diğer taş ocağında ormana biraz daha uzaklık söz konusu olduğu için bu konuda daha emniyetli, güvenli olabileceği konusunda bir değerlendirme ortaya koydular. Maalesef bugün patlayıcıların bitmesine yakın, 1,5 tonluk patlayıcı varmış, onların taşınması peyderpey sürüyordu, bizi de memleketimizi de çok üzen bir olayla karşı karşıya kaldık.

Hastanelerde 6 yaralının tedavisinin devam ettiğini aktaran Soylu, Mülkiye Teftiş Kurulunun ve Başsavcılığın adli ve idari soruşturmalarını devam ettirdiğini kaydetti.

Havai fişek fabrikasının çalışma izni iptal edilecek

Burada yaptıkları değerlendirme sonucunda, özellikle can ve mal güvenliği açısından bu tip işletmelerin kurulumuna cevaz veren tüzük açısından neler yapılabileceğini ortaya koyduklarını dile getiren Soylu, değerlendirmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Birincisi 1987 yılında patlayıcı, yanıcı, özellikle depolama, üretim gibi oluşturulan bir tüzüğün çerçevesi içinde burada faaliyet gösteren bir havai fişek fabrikasından bahsediyoruz. Bu çerçevede Mülkiye Teftiş Kurulumuzun birtakım değerlendirmeleri var. Bunun çalışma izninin ilk önce askıya alınması, ardından da iptal edilmesi hususunu teklif ediyorlar. İkincisi ise patlayıcı ve yanıcı üretim tesisi olarak imarda bulunan uygunluğunun ortadan kalkması hususu da değerlendirildi. Onu da Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile değerlendirdik, karşılıklı istişare ettik. Hem Teftiş Kurulunun teklif ettiği valiliğin uhdesinde olan bu patlayıcı ve yanıcı, depolayıcı üretim izninin olduğu çalışma iznini hemen askıya, ardından da iptalini gerçekleştirebilecek adımın atılması... Diğeri de imar planının o alan için resen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirilmesi hususu... Bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza bu değerlendirmeleri arz ettik. O da talimatıyla ortaya çıkan değerlendirmelerin gereğinin yerine getirilmesini ifade ettiler. Bunun üzerine arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yaptılar.

Birincisi hemen Teftiş Kurulunun kararı, tavsiyesi ve ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler sonucu buradaki fabrikanın çalışma izni için valiliğimiz ilk önce askıya, hemen ardından da iptal işlemlerini gerçekleştirecek. İkincisi de yine Çevre ve Şehircilik Bakanımız da hemen talimat verdi ve resen buranın bu konudaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacaklar. Böylece hakikaten son günlerde yaşadığımız hem Sakarya'yı üzen hem ülkemizi de insanlarımızı da derinden üzen bu meseleyle ilgili hem adli hem de idari soruşturmalar çerçevesinde çıkan sonuçlara yönelik nereye vardığımızı, nasıl bir adım attığımızı kamuoyuna arz etmeyi de kendimize bir görev olarak addediyoruz. Elbette ki bizim için temel olan, insanımızın can ve mal güvenliğidir. Bunun için her türlü adımı atmak temel sorumluluğumuz ve mükellefiyetimizdir."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Soylu, hadisenin can yaktığını belirterek, "Bunun tekrar etmesi bizi bambaşka bir sorumluluğun altına iter ki bu insan olarak da yönetici olarak da bizim ve ülkemiz için zor bir durum. Onun için özellikle bu konuda ihmali olanlarla ilgili, tutuklama konusunda fabrika yöneticileri için gerekli kararı adalet mekanizmamız yerine getirmiştir. Diğer süreçler de aynı şekilde devam edecektir. Tekrar başımız sağolsun, geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Özel bir şirkete ait patlayıcı maddeler neden jandarma tarafından taşınıyor? Bu konuda bazı eleştiriler var." sorusu üzerine Soylu, "Bu bir çerçevede gerçekleştiriliyor. Buradaki temel mesele kamu güvenliğinin sağlanmasıdır. Gerek jandarma, gerek polisimiz kolluk kuvvetidir. Temel görevleri kamu düzeni ve güvenliğinin tesis edilmesidir. Bu olaya özellikli olarak başka bir bakış açısı var. O da buradan bunların (patlayıcı) muhafazasını, naklini, taşımasını ve imhasını yapmak üzere görevlendirilecek kişiler; ilkeler, kurallar, tüzükler ve kanunlar çerçevesinde uzman kişilerdir. Bu da kolluk kuvvetimizdedir. Bunun muadili başka bir şey söz konusu değil. Başsavcılığımız koordinasyonunda yürütülen ki başından beri böyle bu mesele de başsavcılığımızda, jandarma bölgesi olması hasebiyle jandarmaya bu yetkiyi verdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "İlk patlamanın gerçekleştiği anda fabrikada 110 ton patlayıcı olduğu belirtilmişti, bunun ne kadarı patladı? Şu an tehlike arz eden bir patlayıcı var mı?" sorusuna karşılık, iki türlü patlayıcının söz konusu olduğunu söyledi.

Bunlardan birincisinin depolarda bulunan patlayıcılar olduğunu aktaran Soylu, "Depolarda var olan ve soğutulan patlayıcılar henüz oradalar. Esas ortak noktada olan ve bizim tahmini 16,5 ton olarak söylediğimiz patlayıcının 15 tonu patlatılmıştı. Bugün, yarın en geç tamamlanacaktı böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Diğer patlayıcılar oradaki depolarda hala." dedi.

Bahçeli'den şehit olan askerler için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sakarya'daki patlamada şehit olan jandarma personeline başsağlığı, yaralananlara şifa diledi.

MHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya'da meydana gelen patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti.

Hastane önünde bekleyen yaralı yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bülbül, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bülbül, patlamada şehit olan 3 askere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi.

Şehit askerlerin ailelerine acı haber verildi

Patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Akgöz'ün ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesi ve yakınlarını, protokol üyeleri ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Eşi ve 2 çocuğunun Ankara'da olduğu öğrenilen şehidin ailesinin evinin önünde taziye çadırı kuruldu.

Patlamada şehit olan uzman jandarma Mesut Yazar'ın Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Yazar ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesi ve yakınlarını, protokol üyeleri ile mahalle sakinleri teskin etti.

Şehit Mesut Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.

Patlamada şehit olan jandarma uzman onbaşı Fatih Manga'nın Afyonkarahisar'da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin yakınları, komşuları ve askeri yetkililer, anne Elif Dudu Manga'yı teskin etti.

Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı astı.

Şehidin babasının 6 yıl önce vefat ettiği, Bekir ve Ali Osman isminde iki kardeşinin olduğu öğrenildi.

Patlamada şehit olan askerler için tören düzenlendi

Patlamada şehit olan askerler için Erenler ilçesindeki İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile askeri erkan katıldı.

Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından dua edildi.

Duadan sonra Bakan Soylu ve askeri personel, şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarını cenaze nakil araçlarına koydu. Törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Öte yandan spor federasyonları ve kulüpler, patlamada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak: AA