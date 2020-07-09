Sakarya'daki patlamada evleri hasar görenler yaşadıklarını anlattı Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından evleri hasar gören vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından evleri hasar gören vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Patlamanın şiddetiyle etrafa saçılan parçaların isabet etmesi sonucu Yukarıçalıca Mahallesi'ndeki evinin tavanında çökmeler oluşan, bazı camları kırılan Cavide Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde koltukta oturduğu sırada büyük gürültü duyduklarını, ilk anda deprem olduğunu zannettiklerini söyledi.

İkinci patlamada koltuğun bile havaya kalktığını anlatan Atak, "Ondan sonra camlarım şakırdamaya başladı. Korkudan o gün hiç içeri giremedik. Çok büyük korku yaşadık. İneğim de korkudan yerden kalkamadı. Evim çöktü, camlarım kırıldı. Yağmur yağınca akşam hiç uyumadım." dedi.

"Evimin bütün camları kırıldı"

Akarca Mahallesi sakinlerinden Kadriye Ayaz da patlama sırasında hemen dışarı çıkıp etrafa dağıldıklarını söyledi.

Olayı ilk anda deprem zannettiklerini, sonradan fabrikada patlama olduğunu öğrendiklerini aktaran Ayaz, şunları kaydetti:

"Kolay bir şey değil, onu yaşamayan bilmez ama yaşayan böyle zahmeti çeker. Ateş içinde yatıyoruz, uyuyamadık. Kaç akşam oldu dışarıda yattık, dün akşam eve girdik uyuyamadık. Evimin arka tarafı yıkıldı, camlar kırıldı, kiremitler oynadı. İki üç kez geldiler, hasar tespiti yaptılar. Vali Bey de geldi, Allah razı olsun halimizi hatırımızı sordu, yapacak bir şeyimiz yok. Ben nereden bulup yapacağım? Nereden baksan evimin bütün camları kırıldı. Arka kısım komple kırıldı."

Evini 50 yıl önce yaptırdığını belirten Ayaz, "Biz burada 17 Ağustos depremini yaşadık. Hiçbir yerimize bir şey olmadı. Ne bir camımız kırıldı ne bir duvarımız çatladı. Bu nasıl bir şey bilmem bu bir afet, bu kadar olamaz. Kim ne derse desin bu fabrikayı burada istemiyoruz." dedi.

Süreç

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 127 kişiden 122'si taburcu edilmişti.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar, Halis Yılmaz ve Muhammet Seyfi Çanakçı'nın cenazeleri toprağa verilmişti.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA