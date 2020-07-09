Sakarya'daki patlama nedeniyle civar köydeki bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı
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Sakarya'daki patlama nedeniyle civar köydeki bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde patlama olan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında yaşanan patlama nedeniyle civar köydeki bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Sakarya'daki patlama nedeniyle civar köydeki bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı
09.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:39

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde patlama olan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında yaşanan patlama nedeniyle civar köydeki bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Bölgeye en yakın yerleşim birimlerinden olan İkizce Müslim Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Osman İlbakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahvehane önünde oturdukları sırada bir anda patlama duyduklarını söyledi.

Patlamanın şiddetiyle camların kırıldığını aktaran İlbakan, ekiplerin hızla bölgeye gelerek müdahale ettiğini kaydetti.

Kahvehane işletmecisi Umut Güçer de bir anda gürültü olduğunu, herkesin ayaklandığını dile getirerek, "Camlar aşağı indi komple. Herkes korktu, panik hali oldu. Daha sonra ambulans ve diğer ekiplerin olay yerine gittiğini gördük. Sonra olayın aslını öğrendik, çok üzüldük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz." şeklinde konuştu.

3 Temmuz'da 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı Hendek ilçesinde patlama olan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların bugün Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında yaşanan patlama nedeniyle 3 asker şehit olmuş, 11'i asker 12 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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