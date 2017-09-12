Sakarya'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı...Yangın havadan görüntülendi

Yangın 100 hektara yakın alanda etkili oldu



SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesi Alıplar ve Çine mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek yaklaşık 100 hektarlık alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman tekrar büyüyen yangın ekiplere zor anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yangın helikopteri, İzmit Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye araçları ve yakında bulunan köylüler yaklaşık 100 hektarlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangının söndürülme çalışmalarına yardımcı olmak için ormanlık alana gelen Turan Aydemir isimli vatandaş, "Yangının öğle saatlerinde çıktığı söyleniyor. Bizde Geyveli arkadaşlar ile yardım etmeye geldik, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 3-4 saattir sürüyor" dedi.

Yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.