Sakarya'daki "koronavirüs testi" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonu
Sakarya'da kendilerini sağlık çalışanı olarak tanıtıp yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi bahanesiyle dolandırıcılık girişiminde bulunan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 9 şüpheli salıverildi.
Sakarya'da kendilerini sağlık çalışanı olarak tanıtıp yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi bahanesiyle dolandırıcılık girişiminde bulunan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 9 şüpheli salıverildi.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, polisi arayan vatandaşların kendilerini sağlık personeli olarak tanıtan bazı kişilerin Kovid-19 testi bahanesiyle dolandırıcılık yaptığını söylemesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3'ü kadın 9 şüpheli serbest bırakıldı.
Sakarya'da 16 Mart'ta, polisi arayan vatandaşların kendilerini sağlık personeli olarak tanıtan bazı kişilerin Kovid-19 testi bahanesiyle dolandırıcılık yaptığını söylemesi üzerine soruşturma başlatılmış, 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Kaynak: AA