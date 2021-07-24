Sakarya'daki kara yollarında Kurban Bayramı tatili dönüşü yoğunluk yaşanıyor
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Sakarya'daki kara yollarında Kurban Bayramı tatili dönüşü yoğunluk yaşanıyor

Sakarya'daki kara yollarında Kurban Bayramı tatili dönüşü yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu ile D-650 kara yolunun Sakarya kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu ile D-650 kara yolunun Sakarya kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Tatillerini memleketlerinde geçiren kişilerin yaşadıkları yerlere dönüş yolculuğu devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde akıcı yoğunluk yaşanırken bölgede zaman zaman arıza yapan araçlar ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Güzergahta kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Bayram trafiğine takılmak istemeyen tatilcilere alternatif sunan Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolundaki ulaşımı da rahatlatıyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden İstanbul'a kadar kesintisiz ulaşım sağlayan yolu tercih eden sürücü sayısında normal günlere nazaran artış olduğu görülüyor.

Ayrıca D-650 Sakarya-Bilecik kara yolunda da normalin üzerinde bir yoğunluk olduğu gözlendi.

Bölgedeki trafik durumu drone ile görüntülendi.

Sakarya Valisi Kaldırım sürücüleri uyardı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı yazılı açıklamada, dönüşe geçen sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vatandaşların rahat bir şekilde evlerine dönebilmesi için trafik ekiplerinin yoğun bir mesai yaptığını, denetimleri artırdıklarını ve il hudutları içerisinde de gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Vali Kaldırım, sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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