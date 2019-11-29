Sakarya'daki hırsızlık şüphelileri Kocaeli'de yakalandı

29.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:47

Sakarya'da 3 hırsızlık olayına ilişkin Kocaeli'de yakalanan iki kadın şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kente gelerek gündüz vakitlerinde boş olan evlerin kilitli olmayan kapıların dillerini kullanılan özel bir aparatla açılarak 3 evden hırsız olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi.

Kocaeli'de yapılan operasyonda hırsızlık suçundan sabıkaları olan E.G. (19) ve S.V. (18) gözaltına alındı.

Sakarya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden S.V, tutuklandı, E.G. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA