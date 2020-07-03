Sakarya'daki havai fişek patlaması nerede oldu? Sakarya'daki havai fişek patlamasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sakarya'daki havai fişek patlaması nerede oldu? Sakarya'daki havai fişek patlamasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?

Sakarya'dan gelen hava fişek patlaması haberi, ülkeyi yasa boğdu. Çok sayıda işçinin yaralandığı elim kazada can kayıpları da yaşandı. Peki, Sakarya'daki havai fişek patlamasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Sakarya'daki havai fişek patlaması nerede oldu? İşte, üzücü kazanın merak edilenleri…

03.07.2020 16:14 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:18

Sakarya buluna ve Türkiye'nin en büyük havai fişek üretim fabrikasında facia yaşandı. 186 çalışanı olan fabrikada patlama sonucu ölen ve yaralananlar olurken Sakarya'daki havai fişek patlaması nerede oldu? Sakarya'daki havai fişek patlamasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı sorularının yanıtları merak edildi.

SAKARYA'DAKİ HAVAİ FİŞEK PATLAMASI NEREDE OLDU?

Sakarya'nın Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada 4 vatandaşımız hayatını kaybederken 97 vatandaşımız yaralandı.

Sakarya Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

Sakarya'daki havai fişek patlaması nerede oldu? Sakarya'daki havai fişek patlamasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?
Sakarya - Hendek

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından deprem olduğunu sanan birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.

SAKARYA'DAKİ HAVAİ FİŞEK PATLAMASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "186 personel bulunuyor. 100 kişiye ulaşıldı, 20 kişi işe gelmedi, 15 kişi patlamadan önce fabrikadan ayrıldı 45-50 kişi halen kayıp" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir." denildi.

DEPREM CİHAZLARINDA İLKİ 11:05'TE OLMAK ÜZERE 3 PATLAMA KAYDEDİLDİ

AFAD'ın Hendek bölgesindeki deprem kayıt cihazlarına göre, ilk patlama 11:05'te olmak üzere saat 11:15 ve 11:18'de 3 güçlü patlama kaydedildi.

Patalama sonrası görüntüler:

haberler.com/haber/2020/07/03/sakarya-daki-havai-fisek-patlamasi-nerede-oldu-13386152_8552_m.jpg" title="Sakarya'daki havai fişek patlaması nerede oldu? Sakarya'daki havai fişek patlamasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?" alt="Sakarya'daki havai fişek patlaması nerede oldu? Sakarya'daki havai fişek patlamasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?">
haberler.com/haber/2020/07/03/sakarya-daki-havai-fisek-patlamasi-nerede-oldu-13386152_88_m.jpg" title="Sakarya'daki havai fişek patlaması nerede oldu? Sakarya'daki havai fişek patlamasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?" alt="Sakarya'daki havai fişek patlaması nerede oldu? Sakarya'daki havai fişek patlamasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?">
haberler.com/haber/2020/07/03/sakarya-daki-havai-fisek-patlamasi-nerede-oldu-13386152_552_m.jpg" title="Sakarya'daki havai fişek patlaması nerede oldu? Sakarya'daki havai fişek patlamasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?" alt="Sakarya'daki havai fişek patlaması nerede oldu? Sakarya'daki havai fişek patlamasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?">
haberler.com/haber/2020/07/03/sakarya-daki-havai-fisek-patlamasi-nerede-oldu-13386152_5668_m.jpg" title="Sakarya'daki havai fişek patlaması nerede oldu? Sakarya'daki havai fişek patlamasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?" alt="Sakarya'daki havai fişek patlaması nerede oldu? Sakarya'daki havai fişek patlamasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?">
Sakarya'daki havai fişek patlaması nerede oldu? Sakarya'daki havai fişek patlamasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı Haber
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor Haber
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi Haber
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum Haber
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı Haber
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Saruhan Oluç Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Cenk Eren Demet Akalın Kenan Doğulu Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Hikmet Karaman Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Şiddet Patlama Sakarya Jandarma
Şu an buradasınız: Sakarya'daki havai fişek patlaması nerede oldu? Sakarya'daki havai fişek patlamasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 16:19:02. #1.15#
title