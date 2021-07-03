Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tahliye edilen iki sanık hakkında tutuklama kararı
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Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tahliye edilen iki sanık hakkında tutuklama kararı

Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tahliye edilen iki sanık hakkında tutuklama kararı
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davada bir önceki duruşmada tahliye edilen iki sanık hakkında yapılan itiraz üzerine tutuklama kararı çıkarıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davada bir önceki duruşmada tahliye edilen iki sanık hakkında yapılan itiraz üzerine tutuklama kararı çıkarıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatları, sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö'nün, 10 Haziran'daki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine ilişkin Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

İtirazı kabul eden mahkeme heyeti, 2 sanık hakkında tutuklama kararı çıkarttı.

Kolluk kuvvetlerinin, sanıkları yakalama çalışması devam ediyor.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 10 Haziran'da görülen davanın üçüncü duruşmasında, heyet, sanıklar Asiye A. ve Erşan Ö'nün "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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