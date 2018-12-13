Sakarya'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan tutuksuz 9 sanıktan 4'ü hapis cezasına çarptırıldı, 5 sanığın ise beraatine karar verildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan Sapanca Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (SEKÜDER) başkanı ve üyesi bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ettiklerini söyledi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini, avukatlarının beyanlarına katıldıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları da mahkumiyete yönelik mütalaaya katılmadıklarını, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ifade ederek, müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Derneğin eski başkanı Ş.V. ile A.Y'yi "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, A.S.A, M.Y.A, Z.D, O.K. ve Y.K'nin aynı suçtan beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan M.H'ye 3 yıl 1 ay 15 gün, Ş.A'ya ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Bir önceki duruşmada 4 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen cumhuriyet savcısı, 5 sanığın ise aynı suçtan beraatini talep etmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, KHK ile kapatılan SEKÜDER başkanı ve üyesi 9 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.