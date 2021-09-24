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Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor

AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 2'si firari 34 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 2'si firari 34 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Bazı sanıklar da bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Celse arasında bazı sanıklar hakkındaki tanık beyanları ile gelen diğer belgeler zapta geçirildi.

Savunmaları önceden müdafisiz alınan sanıkların, avukatları huzurunda savunma yapma işlemleri tamamlandı.

Sanık M.K. 2009'dan bu yana kullandığı sosyal medya hesabı incelendiğinde hiçbir zaman FETÖ/PDY lehine paylaşımlarda bulunmadığının görüleceğini öne sürdü.

Y.S. de hayatı boyunca devletinin yanında yer aldığını, yaşanan olayların öncesi veya sonrasında örgüt ile herhangi bir bağlantısının olmadığını iddia etti.

Savunmalara iştirak eden sanık avukatları müvekkillerinin beraatini talep ederken, 2 sanık için tefrik (dosyadan ayırma) talebinde bulunuldu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek, duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri
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