Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor

13.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:28

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi ikisi firari, biri tutuklu 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Celse arasında firari sanıklardan birinin yakalanmasına ilişkin mahkemeye gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Tutuklu sanığın mevcut halinin devamını talep eden savcı, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını ve iki firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamını istedi.

Tutuklu sanık B.A, savunmasında hakkında ifade verenleri tanımadığını ve beyanlarını kabul etmediğini, aile üyelerinin cezaevinde olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık B.A'nın avukatı da müvekkilinin beyanlarına katıldığını ifade ederek, tutuksuz yargılanmasını istedi.

Tutuksuz sanık ve avukatları, bu aşamada ekleyeceklerinin bulunmadığını dile getirerek, eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin ve iki firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamına, "ByLock" içeriklerinin istenmesi için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına ve tanıkların dinlenilmesine karar vererek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 20 Şubat'a erteledi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA