Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

09.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:26

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Naciye Alişan katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan sanık avukatı, HTS analiz raporunda aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirterek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, "ByLock" içerikleriyle ilgili raporun beklenmesine karar verilmesini talep etti.



"ByLock" içerikleri ile "ID" eşleşme çalışmalarının sonucunun beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Alişan, 31 Mayıs 2017'deki ilk duruşmada adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Alişan hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA