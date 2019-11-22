Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

22.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:08

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 3'ü tutuklu, biri firari 19 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından önceki duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık E.G'nin savunması alındı.

E.G, soruşturma sırasındaki ifadesini tekrarlayarak, 2011-2016 yıllarında daha sonra FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir okulda öğretmenlik yaptığını belirtti.

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) yüksek lisans eğitimine başladığını anlatan E.G, "Okuldan öğrencim olan sanık E.Ş.D. ile karşılaştım, evinde kalabileceğimi söyledi. Bazen o evde kaldım. Soruşturma sırasında etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğimi belirterek karşılaştığım insanları, kod adlarını ve faaliyetleri anlattım. Beraatimi ve adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Tanık A.H.B. de ifadesinde iki sanığı tanıdığını söyledi.

SAÜ'de öğrenci olduğunu bildiren tanık A.H.B, "Geçen sene sınava hazırlık yapıyordum. Geçen sene sonbahar aylarında sanıklardan S.Ö'nün kız kardeşi olan arkadaşım D.Ö, 'M.K. seni sınava motive edebilir.' dedi. Fotoğrafımızın çekildiği evde çalışabileceğimizi söyledi. Arkadaşım D.Ö. ile eve gittim. Sanık M.K. haftalık program verdi. Çok fazla gitmedim. Evde başka bir faaliyet olmadı. Sanıklardan M.K'nin benim örgüte kazandırılmam konusunda bir tavsiyesi olmadı." beyanında bulundu.

Tanık A.T. de ifadesinde geçen sene 12'nci sınıf öğrencisiyken bir eve ders çalışmaya gittiğini dile getirerek, "Eve gittiğimde sanık M.K. oradaydı. Kendisiyle orada tanıştım. M.K'ye çözemediğimiz soruları soruyorduk. Bana kendisini M.K. olarak tanıttı. Örgütle olan bağlantısını görmedim, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari sanık hakkındaki yakalama kararının ve tutuklu üç sanığın mevcut halinin devamını talep etti.

Söz alan sanık avukatları da savcının tutukluluk halinin devamına ilişkin görüşüne katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini, adli kontrolün kaldırılmasını ve duruşmalardan vareste tutulmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu üç sanığın mevcut halinin devamına, adli kontrolün kaldırılması talebinin reddine ve tanıkların dinlenilmesine karar verdi.

Firarı sanık ile duruşmalara gelmeyen sanığın savunmasının alınması için yakalama kararı çıkarılmasına, tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına hükmeden mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 17 Ocak'a erteledi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA