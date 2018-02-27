Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen'in de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emine Şennur Şen, tutuksuz sanıklar Cevat Yıldırım ve M.A. ile avukatları ve yakınları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin okunması ve zapta geçirilmesinin ardından, söz verilen sanık Yıldırım, eski savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Telefondan elde edilen mesaj ya da fotoğrafları bilmediğini belirten Yıldırım, "Gözaltına alınırken telefonuma el konuldu ancak incelendi ve bana iade edildi. Bana sorduğunuz fotoğraf ve mesajlardan bilgim yoktur. Avukatım kullandığım telefonun SİM kartı ile ilgili ekran fotoğrafını sunacaktır. Benim bu telefonla alakam yoktur. Ev hapsi uygulamasının kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Şen de Bank Asya'daki hesabını 2001 yılında açtığını ifade ederek, "Maaş ve kredi kartı hesabı olarak kullandım. Birikimlerimi orada tutuyordum. Belli bir kasıtla para artışı yapmadım." dedi.

"ByLock"tan 814 kez sinyal alındığına ilişkin mahkeme dosyasına gelen HTS kayıtlarına cevap veren Şen, "HTS kayıtlarını inceledim ancak bir şey anlamadım. ByLock kullanmadığımı biliyorum. Daha önceki ifadelerimde de ByLock kullanmadığımı söyledim. Kaçma şüphem yoktur, bir yıldır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz sanık M.A. da hesapları ve iddianamede adı geçen araç üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Şen'in tutukluluk halinin devamını, hakkındaki "ByLock" içeriklerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenmesi için müzekkere yazılmasını ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları, önceki beyanlarını tekrarlayarak, sanık Şen'in tahliyesini ve sanık Yıldırım hakkındaki ev hapsi uygulamasının kaldırılmasını talep etti.

Yıldırım hakkındaki ev hapsi uygulaması ve Şen'in tutukluluk halinin devamına, Sanık Şen hakkındaki "ByLock" içeriklerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenmesi için müzekkere yazılmasına, tutuksuz sanık M.A.'nın dosyadan ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen'in "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.



İddianamede, Cevat Yıldırım'ın oğlu Ali Sami Yıldırım'ın yanında çalışan Murat Albayrak'ın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezasına çarptırılması talep ediliyor.



Cevat Yıldırım'ın, örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınpederi olduğu hatırlatılan iddianamede, darbe girişiminden sonra sanık Yıldırım'ın evinin önünde Adil Öksüz'e ait 34 SIR 49 plakalı otomobilin bulunduğu belirtilerek, "Sanığın, hakkında yakalama kararı bulunan Adil Öksüz'ü darbe teşebbüsünden sonra ikametgahına aldığı ve bir gece kalmasını sağladığı anlaşılmıştır." ifadesine yer veriliyor.

Öksüz'ün, Yıldırım'ın evine geldiği sırada orada bulunan baldızı Emine Şennur Şen'in, Öksüz'ü ikametgahında saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı vurgulanan iddianamede, sanık Şen'in söz konusu eylemiyle FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği anlatılıyor.

İddianamede, Şen'in örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, sanığın eşinin Zaman gazetesi muhabirliği yaptığı belirtiliyor.