Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan tutuksuz 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.



İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından sanıklara ve avukatlara söz verildi.



Sanıklar, dava dosyasına giren örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" içeriklerini ve HTS kayıtlarını inceleyip beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.



Söz alan sanık Z.U'nun avukatı, müvekkili yönünde toplanacak delil kalmadığını savunarak, sanığın dosyadan ayrılmasını talep etti.



Diğer avukatlar da celse arasında gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmak için süre istedi.



Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.



Dijital materyal raporunun beklenmesine, "ByLock" içerikleri ve HTS kayıtlarının Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenmesi için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 22 Mayıs'a erteledi.



İddianameden



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 41 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.



İddianamede, şüphelilerin Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile ihraç edildikleri belirtilerek, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları"ndan bahisle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı belirtiliyor.



Şüphelilerin, savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve "ByLock" tutanakları incelendiğinde, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle FETÖ/PDY ile organik bağlarının olduğu aktarılan iddianamede, hiyerarşiye dahil olmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı ifade ediliyor.