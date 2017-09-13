Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla dava açılan 45'i tutuklu 5'i firari 64 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları yer aldı.



Ayrıca bazı sanıklar, duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.



Duruşmanın ikinci gününde sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.



Tutuklu Sanık Uğur Dirgen, Anafen Koleji'nde 2008 yılından itibaren 1,5 yıl çalıştığını söyledi.



Zaman gazetesine zorunlu olarak abone yapıldığını savunan Dirgen, "Kavgalı bir şekilde ayrıldım. Bu şekilde ayrıldığım için şahsıma yönelik tazminat açabileceklerini söylediler. 'ByLock' kullanmadım ve telefonumu ikinci el aldım. Anafen Koleji'nden kavgalı bir şekilde ayrıldığım için örgüt tarafından cezalandırıldığımı düşünüyorum." dedi.



Tutuksuz sanık B.B. de Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyken Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) ihraç edildiğini belirtti.



Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığını aktaran B.B, şunları kaydetti:



"Daha önce iki kere gözaltına alındım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak için dilekçe verdim. 'ByLock' programını kullandım. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde doktora yapmak istiyordum. Bu konuyla ilgili edebiyat fakültesinde doçent olan S.M'ye danıştım. Bana orada kalacak yer için yardımcı olacağını söyledi. Kendisinden irtibat numarası istediğimde "17/25 Aralık sürecinden sonra sana telefon numarası vermem senin için sıkıntı doğurur.' dedi. Kendimin veya onun yükleyip yüklemediğini hatırlayamadığım 'ByLock' telefonuma kuruldu. ByLock programı üzerinden Beyza adlı kişiyi ekledik, kendisiyle barınma amaçlı birkaç mesajlaşma sürecim oldu. Ben bu yapının sadece barınma ve yurt gibi bölümlerinde yer aldım. Örgütsel anlamda hiçbir girişimde bulunmadım."



Tutuksuz sanık U.C.S. de emniyette samimi olarak ifade verdiğini dile getirerek, "İfadelerimin arkasındayım. 'ByLock' programını kullandım. Ben evde ADSL üzerinden kullanıyordum. Ağabeyimin interneti üzerinden 'ByLock' programına bağlanıp birkaç mesaj attım.Teyzemin evinde de birkaç kez ADSL ile WIFI'ye bağlanıp ByLock kullandım, pişmanım." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, duruşmaya yarına kadar ara verdi.



İddianameden



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, aralarında hemşire, esnaf, mühendis, öğretmen, memur, güvenlik uzmanı ve akademisyenin de bulunduğu 64 sanık hakkında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede ayrıca bir sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.