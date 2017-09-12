Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği (SAGİAD) üyesi ve çalışanı 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Tula, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.



İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirildiği duruşmada, avukatlara söz verildi.



Sanık Tula'nın avukatı Mehmet Mangıroğlu, delillerin toplandığını kaydetti.



Hakkında "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen diğer sanıkların tahliye olduğunu belirten Mangıroğlu, "Kaçma şüphesi yoktur. 3 çocuğu vardır, okullar açılmıştır. Bu mağduriyetin göz önünde bulundurularak tahliyesini talep ediyoruz." dedi.



Sanık Tula da avukatının savunmasına katıldığını belirterek, tahliyesini istedi.



Hakkında yakalama kararı bulunan ve duruşmaya kendi rızasıyla katılan sanık N.Ş. de 2015 Aralık ayında SAGİAD Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini kaydetti.



Derneğe aidat ödediğini aktaran N.Ş, "Derneğin evraklarına el konulduğu için faaliyet gösteremedik. Pasaportum yoktur, hiç yurt dışına çıkmadım. Derneğin gezilerine katılmadım. FETÖ üyeliğim yoktur." ifadelerini kullandı.



Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.



Tutuklu sanık Tayfun Tula'nın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, "ByLock" trafik bilgisi ve haberleşme içeriğinin İl Emniyet Müdürlüğü'nden istenmesi için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



İddianameden



Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 savcı tarafından hazırlanan, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, KHK ile kapatılan SAGİAD üyesi ve çalışanı 26 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 8 yıl 9 aydan 18 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası isteniyor.



3 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis ceza istenen iddianamede, 17 kişi hakkında ise "özel belgede sahtecilik" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.



İddianamede, SAGİAD üyelerinin, Sakarya'nın FETÖ/PDY'nin finansal ayağını oluşturduğu, özel belgede sahtecilik yaptıklarının tespit edildiği belirtiliyor.