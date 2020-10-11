Sakarya'daki festivalde yöresel ürünler damakları tatlandırdı
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Sakarya'daki festivalde yöresel ürünler damakları tatlandırdı

11.10.2020 18:09 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:12
Sakarya'daki festivalde yöresel ürünler damakları tatlandırdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakaryaspor'a destek amacıyla düzenlenen 1. Sakarya Muhlama Festivali, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakaryaspor'a destek amacıyla düzenlenen 1. Sakarya Muhlama Festivali, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kentpark'ta kurulan 85 tezgahta 81 ilin yöresel ürünlerini bir arada görme fırsatı bulan vatandaşlar, organizasyon alanında kurulan festival çadırında ise Karadeniz müzikleri eşliğinde eğlendi.

Festival alanında, Trabzon kuymak peynirinden tereyağına, Kayseri pastırmasından Erzurum cağ kebabına, Antep baklavasından Hatay künefesine kadar 81 ilin birçok farklı ürünleri vatandaşların beğenisine sunuluyor.

"Vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösteriyor"

Festivalin organizatörü Metin Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakaryaspor yararına yapılan programa 81 ilden yöresel ürünler getirdiklerini söyledi.

Festivalde yöresel ürünlerinin vatandaşların beğenisine sunulduğunu ifade eden Şentürk, "Peynirimiz, sucuğumuz, Gümüşhane pestili, Hatay künefemiz Antep baklavamız gibi birçok çeşitli kaliteli ve organik ürünlerle buradayız." dedi.

Şentürk, festivalin 15 gün süreceğini aktararak, vatandaşları Sakaryaspor'u desteklemek amacıyla fuara davet etti.

Vatandaşların festivale ilgi gösterdiğini dile getiren Şentürk, "İstediğimize ulaştık gibi. Katılım tabii ki çok olursa daha güzel olacak. Pandemi önlemlerimizi aldık. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Festivalimiz 25 Ekim'e kadar sürecek. 2 Kasım'a kadar da uzayabilir." diye konuştu.

Esnaf Aliye Güç, Trabzon'a ait yöresel ürünlerin sattıklarını belirterek, "Trabzon tereyağı, kuymağı, muhlama, sucuk, kaşarımız hepsi mevcut. Herkesi festivalimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivali ziyaret eden Nazmi Günçıkan ise etkinliği beğendiğini dile getirerek, çeşitli ürünler satın aldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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