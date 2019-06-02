Sakarya'daki deprem

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya'daki depremde herhangi bir can veya mal kaybının söz konusu olmadığını bildirdi.

Bayrampaşa Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi'ni ziyaret eden Kurum, Bayrampaşa Yerinde Dönüşüm Projesi'ni yapan inşaat firması yetkilileri ve projenin hayata geçirildiği İsmetpaşa Mahallesindeki hak sahipleriyle bir araya geldi. Daha sonra projenin örnek dairelerini inceleyen Kurum, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kurum, Sakarya'da meydana gelen depreme değinerek, "Bugün 16.08'de Sakarya ilimizin Hendek ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk aldığımız bilgilere göre, vali beyle de az önce görüştüm, herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. Hem Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri hem de Valimiz gerekli koordinasyonu sağlıyorlar. Tespitlerimizi sahada inceleyerek yapıyoruz. Tüm Sakarya'mıza buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu depremlerin kentsel dönüşümün kaçınılmaz bir süreç olduğunu gösterdiğini dile getiren Kurum, bu süreci vatandaşlarla el birliği içerisinde yapmak zorunda olduklarını vurguladı.

"Bayrampaşa için örnek bir proje olacak"

Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm alanını ziyaret ettiğini anımsatan Kurum, şunları söyledi:

"Eski Sağmalcılar Cezaevi'nin bulunduğu alan. Yaklaşık 250 bin metrekarelik alanda 2 bin 275 konut üretiyoruz. Bu ürettiğimiz konutları da rezerv konut olarak Bayrampaşa ilçemizdeki deprem riski taşıyan binaların dönüşümü için Atilla Başkanımız bunları rezerv konut olarak kullanacaklar. Kullanacağımız alanlarda da vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde Bayrampaşa'nın dönüşümü ve o mahalle kültürünün yaşatılacağı az katlı binaların dönüşümü çerçevesinde yapılacak. Bu anlamda kentsel dönüşüm bizim için çok önemli projedir ki manifestomuzda da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşımızla el birliği içerisinde, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde bedeli ne olursa olsun bu kentsel dönüşümü yapacağımızı ifade etmişlerdi. Biz de ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak acil öncelikli dediğimiz alanlarda bu kentsel dönüşümü yapacağız. Bayrampaşa'mızda da 2 bin 275 konutu rezerv konut olarak kullanacağız. Az katlı, yatay mimariye uygun, bizim özümüzü, kültürümüzü, mahalle, komşuluk ilişkilerini yaşatacağımız bu proje de Bayrampaşa için örnek bir proje olacak ve etaplar halinde bu rezerv konutları üreterek, kentsel dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Birazdan mahallemizle de gidip görüşeceğiz. Onların rızası çerçevesinde, eğer rızaları varsa da bu kentsel dönüşüm projesini yürütmek istiyoruz."

"Vatandaşımıza rağmen hiçbir işi yapmayacağız, yaptırmayacağız"

Bir gazetecinin projeye ilişkin sorunun ne olduğunu sorması üzerine Kurum, "Kentsel dönüşüm çok zor ve meşakkatli bir süreç. Hem hak sahibi hem de yapım ve yüklenici tarafı var. Burada biz istiyoruz ki, vatandaşımız mağdur olmadan bu süreçleri çözelim. Vatandaşlarımızla kol kola, onlarla birlikte bu süreci çözelim istiyoruz. Bu anlamda da Bayrampaşa oldukça yoğun bir yapılaşmaya sahip. Burada da kentsel dönüşümü yapabilmek adına işte bu boş bulduğumuz rezerv alanlarda konut üreterek, bu konutları en yakın bölgedeki o riskli dediğimiz, acil dönüştürülmesi gereken alanlarda kullanmak için bu projeyi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla da görüşeceğiz. Eğer 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunumuzda, 3'te 2 çoğunluğu sağlıyorsak eğer ada bazında, gittiğimiz mahallelerde o çoğunlukla dönüşüme başlamış olacağız. Bu çoğunluğu sağlamadığımız hiçbir mahallede vatandaşımıza rağmen hiçbir işi de ne başkanımız ne de biz Bakanlık olarak yapmayacağız, yaptırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA