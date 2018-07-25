Sakarya'daki Darbe Girişimi Davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, 16 tutuksuz sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Davanın tutuksuz sanığı E.B, darbe teşebbüsüne katıldığı ve askerlere yardım ettiği iddiasıyla yargılandığını anımsattı.

Daha önceki savunmalarını tekrarlayan E.B, 15 Temmuz gecesi vilayet yerleşkesinde tesadüfen bulunduğunu öne sürerek, "Zamanın Valisi Hüseyin Avni Coş'un, bir kabine üyesinin Sakarya'daki ziyareti nedeni ile gündüz programı yoğun geçmişti. Bakan ilden ayrıldıktan sonra ertesi günkü programa hazırlık yapmak için protokol müdürü A.K, protokol memuru M.Ş, bilgi işlem uzmanı Y.K, bilgi işlem memuru M. ve vali beyin koruma polisleri ile yerleşkedeydik. Kamera kayıtları ile bu sabittir. Bu gerekçelerle üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Diğer tutuksuz sanık B.E de mütalaada bahsedildiği gibi FETÖ ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmadığını savunarak, olay günü beylik tabancasını dahi yanına almadığını söyledi.

Kendilerine darbe emrinin verilmediğini ileri süren B.E, "O gün alarm uygulaması nedeni ile evimden birliğe çağrıldım. Telefonum kapalı olsaydı bu davanın sanıkları arasında yer almayacaktım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

15 Temmuz gecesi tatbikat emriyle hareket ettiklerini anlatan diğer tutuksuz sanık D.A ise araçtan hiç inmediğini, kimseyle karşı karşıya gelmediğini ve olayın gerçek boyutunu öğrendikten sonra araç komutanın talimatıyla da emniyete teslim olduğunu kaydetti.

Diğer tutuksuz sanıklar M.G, E.Ç, O.A, E.D, O.Y, H.H.Y, Ç.G, T.A, E.Ç, M.D, O.K, A.A.Y. ve O.A. da darbe girişiminden haberdar olmadıklarını, dolayısıyla haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, savunmalarını bitiren sanık ile avukatların, mütalaaya ilişkin tahliye ve beraat taleplerini almak için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Mütalaadan

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, aralarında meslekten ihraç edilen askerler, 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'ın da bulunduğu 86'sı tutuklu 127 sanığın, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Mütalaada, 3 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beşer yıldan 15'er yıla kadar hapis, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, soruşturma safhasında adli kontrol kararıyla tahliye edilen 15 sanık ile yargılama aşamasında tahliye edilen 29 sanık için yakalama kararı çıkartılması isteniyor. Mütalaada, 92 tutuksuz sanık hakkında ise beraat talebinde bulunuluyor.

İddia makamı ayrıca Sakarya Valiliği'nin kuşatılmasına yönelik yönetici durumunda oldukları değerlendirilen ve ihraç edilen 9 askerin, "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ile mağdur/müşteki sayısınca on ikişer kez "öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmalarını istiyor.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasa'yı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altışar aydan 319'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 sanık hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer alıyor.

Mahkeme heyeti, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, 15 Temmuz Camisi Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve polis memuru Abdullah Karabulut'un davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.

Mahkeme heyeti, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen hakkında aynı suçlardan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığından dosyalarının ayrılmasına ve bu mahkemelere gönderilmesine karar vermişti.