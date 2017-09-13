Sakarya'daki Darbe Girişimi Davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında firariler FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de bulunduğu 86'sı tutuklu, 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı.



İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirildiği duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.



Söz alan tutuklu sanık Emre Aydın'ın avukatı Murat Yılmaz, görüntülerde müvekkilinin Valilikteki olaylarda yaralanmalardan önce kendi rızasıyla yerleşkeyi terk ettiğini ve kolluk kuvvetlerine teslim olduğunun yer aldığını söyledi.



Müvekkilinin sıkıyönetim bildirgesinden haberdar olmadığını savunan Yılmaz, "Olaylara iştiraki yoktur. Olaydan 3 günce Sakarya'ya tayin olmuştur. Deliller toplanmıştır, bunları karartma söz konusu değildir. Tüm bu hususlar dikkate alındığında müvekkilimizin tahliyesini talep ediyoruz." dedi.



Tutuklu sanık Cemil Kutlu'nun avukatı Abdurrahim Burak da delillerin toplandığını ifade ederek, "Karartılacak bir delil yoktur. Müvekkil, vilayette polise silahını ilk teslim edenlerdendir. Daha önce verdiğimiz yazılı ve sözlü savunmalarımızı tekrar ederiz. Sanığın tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.



Tutuklu sanık Murat Çakmaklı'nın avukatı Alper Alp de bir önceki duruşmada dinlenen tanığın lehe delil olduğunu düşündüklerini kaydetti.



O gece kışla nöbetçi amiri olan sanık Çakmaklı'nın sıkıyönetim direktifini görmediğini ileri süren Alp, "Sanık, askerleri 'alarm tatbikatı var' diye kışlaya çağırmıştır. Bütün deliller noksansız toplanmıştır. Kanunlara aykırı emir vermemiştir, iletmemiştir. Yurttaşla askerin karşı karşıya gelmemesi için çaba sarf etmiştir. FETÖ'yle bağlantısı yoktur. Tahliyesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Diğer tutuklu sanık avukatları da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, sanıkların tahliyelerini istedi.



Tutuklu 86 sanığın bu halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



İddianameden



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altışar aydan 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 şüpheli hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.



Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, Valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer aldı. Öte yandan, mahkeme heyeti, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve polis memuru Abdullah Karabulut'un davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.