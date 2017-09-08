Sakarya'daki Darbe Girişimi Davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında firariler FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de bulunduğu 86'sı tutuklu, 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle kaydedilen (SEGBİS) duruşmada tanıklar dinlenildi.



Tanık A.G. ifadesinde, 15 Temmuz'da 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli olduğunu söyledi.



13 Temmuz 2016'da 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun için bayrak teslim töreni düzenlendiğini belirten A.G, "Normalde her perşembe günü ordu içinde yapılan toplantı tugay komutanının emriyle, 15 Temmuz 2016 Cuma gününe alındı. Toplantı 3 oturumda gerçekleştirildi. Birinci oturuma subay, astsubay, şube müdürleri ve birlik komutanları yer aldı. Oturumda terör olaylarına ilişkin önlemler konuşuldu. İkinci oturumda aynı konu üzerinden devam edildi. Fakat üçüncü oturuma ben katılmadım. Sadece şube müdürleri ve birlik komutanları katıldı." dedi.



Tanık A G, 15 Temmuz akşamı, ailesiyle yemek yediği sırada, Çark Kışlası'na çağrıldığını aktararak, "Kışlaya vardığımda, tutuklu sanık Ahmet Üzer'in sivil kıyafet giydiğini, üzerinde hücum yeleği olduğunu gördüm. Sanık Ahmet Üzer'in telefon konuşmasında 'tank' kelimesini kullandığını duydum. Telefonu kapattıktan sonra yanına yaklaştım 'ne oluyor komutanım' diye sordum. Kendisi bana, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğunu F16 uçaklarının Ankara'da alçak uçuş yaptığını söyledi." şeklinde konuştu.



Bir süre sonra Uğur Coşkun'un elinde sıkı yönetim bildirisiyle geldiğini belirten A.G. "Eski Tugay Komutanı tutuklu sanık Uğur Coşkun, yaklaşık 35-40 kişinin içinde sıkı yönetim bildirisini okudu. Coşkun emniyetin TSK'nın elinde olduğunu, emre itaat etmeyenlerin vatan hainliğiyle suçlanacağını, sıkı yönetim mahkemelerince idam edileceğini ifade etti." dedi.



Mahkeme heyeti, avukatların beyanlarının alınması için duruşmayı 13 Eylül Çarşamba gününe erteledi.



İddianameden



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altışar aydan 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 şüpheli hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.



Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, Valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer aldı. Öte yandan, mahkeme heyeti, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve polis memuru Abdullah Karabulut'un davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.