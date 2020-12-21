Cinsel istismar sanığının yaşadığı evde keşif yapıldı
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Cinsel istismar sanığının yaşadığı evde keşif yapıldı

21.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:09

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir tarikatın sözde lideri olduğu belirtilen E.F.Ş'nin yargılandığı dava kapsamında, sanığın yaşadığı evde keşif yapıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir tarikatın sözde lideri olduğu belirtilen E.F.Ş'nin yargılandığı dava kapsamında, sanığın yaşadığı evde keşif yapıldı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Kasım'daki ilk duruşmada, keşif yapılması kararı üzerine mahkeme heyeti, bilirkişi, sanık müdafi ile mağdur ve müştekilerin avukatı Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, olayın yaşandığı iddia edilen ve sanığın gözaltına alındığı Kuzuluk Mahallesi'ndeki eve geldi.

Jandarma ekiplerince burada geniş güvenlik önlemleri alınırken, mahkeme heyetinin gözetiminde keşif yapıldı.

Keşif raporu, bilirkişi tarafından hazırlanmasının ardından mahkemeye gönderilecek. Olaya ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına 26 Şubat 2021'de devam edilecek.

Süreç

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.F.Ş'yi, Kuzuluk Mahallesi'nde bir evde gözaltına almış, şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca E.F.Ş. hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Cinsel istismar sanığının yaşadığı evde keşif yapıldı
Cinsel istismar sanığının yaşadığı evde keşif yapıldı
Cinsel istismar sanığının yaşadığı evde keşif yapıldı
Cinsel istismar sanığının yaşadığı evde keşif yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Çalışkan

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