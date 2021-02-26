Cinsel istismar sanığının yargılanması sürüyor

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir tarikatın sözde lideri olduğu belirtilen E.F.Ş'nin yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir tarikatın sözde lideri olduğu belirtilen E.F.Ş'nin yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık E.F.Ş. tutuklu bulunduğu cezaevinden, mağdurun ailesi ise bulundukları ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları salonda hazır bulunurken, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de duruşmayı izledi.

Kimlik tespitinin ardından mahkeme heyeti, celse arasında dosyaya gelen belgeleri okudu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, iddia edilen suçun niteliği ve mevcut durumu gözetilerek sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık avukatlarının, mahkeme heyetine dinlenilmek üzere 14 tanığın hazır olduğunu beyan etmesi üzere, mağdur avukatları tanık sayısının sınırlandırılması istedi.

Sanık avukatlarından Bülent Demir, mağdur ifadelerinin çelişkili olduğunu öne sürerek, celse arasında gelen belge ve dokümanlara karşı savunma yapmak için süre verilmesini istedi.

Söz verilen sanık E.F.Ş, kendisine kumpas kurulduğunu, bunun ilk iftira olayı olmadığını savundu.

Yaşının ileri olması nedeniyle sağlık sorunlarının baş gösterdiğini ifade eden E.F.Ş, delillerin toplandığını belirterek, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının 14 tanığın dinlenilmesi isteğini reddederek, tanık sayısının makul seviyeye çekilerek bir sonraki celsede hazır edilmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.

Duruşma sonrası açıklama

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, 12 yaşında bir çocuğun istismara uğradığını söyledi.

Özkan, çocuklar için mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Çocukla birlikte olan cinsel istismarın telefon kayıtları ayan beyan ortadadır. Sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz." dedi.

Derneğin genel başkan yardımcısı Yücel Ceylan da Türkiye'nin her yerinde istismar davalarını takip ettiklerini dile getirdi.

Süreç

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine E.F.Ş'yi Kuzuluk Mahallesi'nde bir evde gözaltına almış, şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca E.F.Ş. hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, mağdur çocuğun annesinin, jandarmadaki ifadesinde şüpheliyi bir tarikatın lideri olarak tanıdığını, bu şahsın sohbetlerine katıldığını, ailesiyle söz konusu tarikata ait Akyazı ilçesindeki evde 5 ay kadar misafir olarak kaldıklarını, eşinin bu binada tadilat işi yaptığını söylediği aktarılıyor.

İddianamede, deliller değerlendirildiğinde müştekilerin beyanlarını teyit eder nitelikte, şüphelinin tevil yollu ikrarı, mağdurun çocuk izleme merkezinde alınan ve hayatın olağan akışına uygun beyanı, müştekiler ile tanığın anlatımlarının birbirleriyle uyumlu olması, mağdurun, uzman adli görüşmecinin, "Çocuğun, cinsel istismara uğradığına ilişkin detayların olduğu, çocuğun beyanlarına itibar edileceği kanaatine" ilişkin görüşü dikkate alındığında şüphelinin cezalandırılmasının talep edildiği görüşüne yer veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş