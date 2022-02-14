Sakarya'daki çiçekçilerde "14 Şubat Sevgililer Günü" mesaisi - Haberler
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Sakarya'daki çiçekçilerde "14 Şubat Sevgililer Günü" mesaisi

AA, Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'daki çiçekçilerde

Sakarya'da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğunluk yaşayan çiçekçiler siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğunluk yaşayan çiçekçiler siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Geçen yıl yeni tip korononavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde kutlanan 14 Şubat'ta tedbirler kapsamında telefon ve internet üzerinden sipariş alan işletmeciler, bu yıl müşterileriyle buluşmanın sevincini yaşıyor.

Müşterilerin sıklıkla tercih ettiği gül ve orkideleri özenle paketleyen çiçekçiler, çeşit çeşit canlı çiçeklerden oluşturdukları buketleri aynı zamanda adreslere ulaştırıyor.

Sevgililer Günü'nün sembol çiçeklerinden gülün fiyatının geçen senelere göre yüksek olması nedeniyle diğer çeşitlere yönelen müşteriler, hazırlattıkları buketlere bir tane de olsa gül koydurmayı ihmal etmiyor.

Bu sene müşterilerini dükkanlarında ağırlamanın yoğunluğunu yaşayan çiçekçiler, 14 Şubat mesailerini gece saatlerine kadar sürdürecek.

Sakarya'daki çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi

Sakarya'daki çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi

Sakarya'daki çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi

Sakarya'daki çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Sevgililer Günü, Sakarya, Güncel, Haberler

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