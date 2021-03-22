Sakarya'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Sakarya'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

22.03.2021 22:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 23:03
Sakarya'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi'ndeki iki aracın sürücüleri arasında yol vermeme nedeniyle tartışma başladı.

Araçlardan inen kişiler arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.E. ile S.Ö. bıçakla yaralandı.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralılar yardım istemek için otomobilleriyle yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çalıştıkları kebapçı dükkanına gitti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Metin Akıncı, gazetecilere, yaralanan gençlerin yardım istemek için çalıştıkları yere geldiklerini ve bağrışmaları duymaları üzerine evlerinden dışarı çıktıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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