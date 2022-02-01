Sakarya'daki Aşevi, bir ayda 600 öğün yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - Haberler
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Sakarya'daki Aşevi, bir ayda 600 öğün yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

AA, Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Sakarya'daki Aşevi, bir ayda 600 öğün yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl kurulan Aşevi'nden ilk bir ayda her gün 600 öğün yemeğin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl kurulan Aşevi'nden ilk bir ayda her gün 600 öğün yemeğin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla kurulan Aşevi ekibinin, her gün 3 öğün yemeğin belirlenen adreslere dağıtımı için titiz şekilde çalıştığı bildirildi.

İlk ayda her gün 600 öğün yemeğin ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, her geçen gün daha fazla kişiye ulaşıldığı kaydedildi.

Aşevinde pişirilen yemeklerin paketlenerek araçlara alındığı ve görevli personelce vatandaşların kapısına kadar götürüldüğü belirtilen açıklamada, yüzlerdeki tebessümün tüm yorgunluğu aldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin yakından takip ettiği bu süreçte soframıza ortak olan vatandaşlarımızın sayısını artıracak ve şehrimizde sıcak yemekle buluşan tek vatandaş kalmayıncaya kadar kentin her noktasına ulaşacağız." denildi.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Sosyal Hizmetler Dairesi, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel, Haber

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