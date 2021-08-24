Son dakika haber | Sakarya'da ambulans ve 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Sakarya'da ambulans ve 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Son dakika haber | Sakarya'da ambulans ve 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya D-650 karayolunda 1 ambulans ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Sakarya D-650 karayolunda 1 ambulans ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Bölgeden geçen ve kazayı gören Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, aracından inerek yaralılara yardımcı oldu.

Kaza, D-650 karayolu Adapazarı istikameti Geyve Boğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Geyve Boğazı mevkiinde 54 ABL 122 plakalı ambulans, 54 AFL 169 plakalı panelvan, 34 CFZ 142 ve 54 KK 622 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada aralarında çocuklarında bulunduğu F.O., B.K., E.K., H.K.K., A.B., S.T., A.M., A.U., A.B., S.B., E.U. ve R.O. olmak üzere toplamda 12 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrasında bölgeden geçen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, aracından inerek yaralılara yardımcı oldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

Son dakika haber | Sakarya'da ambulans ve 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Son dakika haber | Sakarya'da ambulans ve 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Son dakika haber | Sakarya'da ambulans ve 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Son dakika haber | Sakarya'da ambulans ve 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Son dakika haber | Sakarya'da ambulans ve 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Son dakika haber | Sakarya'da ambulans ve 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Son dakika haber | Sakarya'da ambulans ve 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Aleyna Tilki Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Rıza Çalımbay Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber | Sakarya'da ambulans ve 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.08.2021 19:27:21. #1.13#

title