Sakarya'da zincirleme kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu - Haberler
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Sakarya'da zincirleme kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu

Sakarya'da zincirleme kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Otoyolun Sapanca mevkisinde yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralananların olduğu kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazada yaralananlar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Sakarya'da zincirleme kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu

Sakarya'da zincirleme kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu

Sakarya'da zincirleme kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu

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AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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